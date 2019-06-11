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merkezli 6 ilde terör operasyonu

'te, terör örgütü 'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 33 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019 10:50

Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgüte yardım ve yataklık ettikleri ve finansman sağladıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 şüpheliye yönelik Siirt merkez ile Eruh ve Pervari ilçeleri, Antalya'nın Kepez ve Alanya ilçeleri, Mersin merkez ile Akdeniz ve Toroslar ilçeleri, Batman, Van'ın İpekyolu ilçesi ile İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerin, zanlıları yakalama ve gözaltı işlemleri sürüyor.

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Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu
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