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merkezli 6 ilde terör operasyonu: 33 gözaltı kararı

merkezli 6 ilde terör örgütü 'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla başlatılan operasyonda, 33 şahıs hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 11:45

Siirt Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgüte yardım ve yataklık ettikleri ve finans sağladıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 şahsa yönelik Siirt merkez ile Eruh ve Pervari ilçeleri, Antalya'nın Kepez ve Alanya ilçeleri, Mersin merkez ile Akdeniz ve Toroslar ilçeleri, Batman, Van'ın İpekyolu ilçesi ile İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerin, zanlıları yakalama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

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Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu: 33 gözaltı kararı
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