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STK’lardan Valisi 'a destek

Giriş Tarihi: 11.6.2019
STK’lardan Ordu Valisi Seddar Yavuz'a destek
Ordulu sivili toplum kuruluşları, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olayların ardından Vali Seddar Yavuz'a destek amacıyla bir araya geldi. Memur-Sen Ordu Şubesi öncülüğünde, sendika binası önünde toplanan 30'a yakın sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ve üyeleri, "Ordu, valisinin yanında" sloganı attı. Memur-Sen İl Temsilcisi İsmail Çelenk, burada yaptığı konuşmada, Vali Seddar Yavuz'un, Muş'ta valilik yaptığı sırada, ülke aleyhine oynanan oyunları teker teker bozduğunu söyledi.
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STK’lardan Ordu Valisi Seddar Yavuz'a destek
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