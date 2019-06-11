STK’lardan Ordu Valisi Seddar Yavuz'a destek

BUGÜN NELER OLDU

Ordulu sivili toplum kuruluşları, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olayların ardından Vali Seddar Yavuz'a destek amacıyla bir araya geldi. Memur-Sen Ordu Şubesi öncülüğünde, sendika binası önünde toplanan 30'a yakın sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ve üyeleri, "Ordu, valisinin yanında" sloganı attı. Memur-Sen İl Temsilcisi İsmail Çelenk, burada yaptığı konuşmada, Vali Seddar Yavuz'un, Muş'ta valilik yaptığı sırada, ülke aleyhine oynanan oyunları teker teker bozduğunu söyledi.