Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma

'de 'lı teröristlerle

'de, güvenlik güçleri ile 'lı teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 4 asker ağır yaralandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019 23:31 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 23:32
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma

Merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında akşam saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tespit eden güvenlik güçleri, 'Teslim ol' çağrısında bulundu. Teröristlerin, çağrıya ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Takviye güvenlik görevlilerinin sevk edildiği bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN