23 Haziran müjdesini burada görüyorum

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul turuna dün de devam etti.Bağcılar'da İSTOÇ esnafı ile kahvaltıda bir araya gelen Binali Yıldırım, şunları kaydetti:"Ortada bir mağdur var. O da İstanbulludur, esnaftır, İSTOÇ esnafıdır. Bunların hepsinin takipçisiyiz. 23 Haziran'da tek bir oyumuza halel getiremeyecekler.Sizin oyunuza sahip çıkmak boynumuzun borcumuzdur. Artık bunun İstanbul'un da Türkiye'nin de gündeminden çıkması lazım.Bazıları, atıp tutuyor. Biz sadece belediye başkanı olursak, yapacaklarımızı anlatmıyoruz. Arkaya dönüp baktığınızda dağ gibi sorunları, dağ gibi eserlere dönüştüren bir kardeşiniz var. Sadece umut tacirliği yapanlar değil, geçmişinde Türkiye'nin her köşesine mührünü vuran Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım var.Sadece İstanbul'a yaptıklarımızı söylesek yeter. İstanbul'a iki köprü yapıldı. Birini rahmetli Süleyman Demirel, birini de rahmetli Turgut Özal yaptı. Ama Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım iki tane yaptı. Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü. Yetmedi, Marmaray'ı yaptık mı? Avrasya Tüneli yaptık mı? Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Siz konuşmayacaksınız, eserleriniz konuşacak. Türkiye'de her köşede eserlerimiz var."Bu arada Yıldırım, "Pazar günü bir televizyon programında İstanbul için, milletimiz için, ülkemiz için düşüncelerimizi 82 milyon vatandaşımızla paylaşacağız" dedi. Bir vatandaşın "Başkanım İsmail Küçükkaya taraf" diye bağırması üzerine Yıldırım, "Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider. Önemli değil. Hiç kimse hiçbir bahanenin arkasına sığınmasın. Elhamdülillah alnımız ak, başımız dik" diye konuştu.Yıldırım, Bakırköy'de de vatandaşlarla buluştu. Özgürlük Meydanı'nda kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Yıldırım, AK Parti seçim çadırını ziyaret etti. Yıldırım, şöyle konuştu:"Değerli kardeşlerim size bir şey söylüyorum: 23 Haziran'ın müjdesini burada görüyorum. Bakırköy hazır mı? Biz de hazırız. O zaman 23 Haziran'da sandığa gidiyoruz ve yarım kalan hesabımızı görüyoruz."İnsanların coşkusu güzel. Bakırköy Meydan'da bir araya geldi. İnsanlarla görüştük, konuştuk. Oldukça yoğun ilgi var. Bu ilgi de bizi oldukça memnun ediyor. 23 Haziran'da aynı ilgiyi, aynı coşkuyu sandıkta göreceğiz ve işi bitireceğiz."MHP ve CHP'nin meydandaki seçim çadırlarını da ziyaret eden Yıldırım, gazetecilerin 'Miting olacak mı?" sorusuna ise "Şu an büyük miting programımız yok. Gittiğimiz yerlerde toplanan vatandaşlarla selamlaşırız, onların hal ve hatırını sorarız, dinleriz, önerilerini alırız. Bu şekilde kampanyamızı tamamlamış oluruz" yanıtını verdi.Öte yandan Yıldırım, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'ndeki pazarı da ziyaret etti.CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu dün akşam katıldığı canlı yayında aslı olmayan bir iddiada bulundu. Pazar akşamı gerçekleştirilecek ortak yayın için "Yıldırım soruları istemiş, bana bilgi geldi" ifadesini kullandı. Yayının moderatörlüğünü yapacak İsmail Küçükkaya, bir başka televizyona yaptığı açıklamada,"Yıldırım'ın böyle bir talebi olmadı, olamaz. Henüz hiçbir soru hazırlanmadığı gibi hazırlanma aşamasında, sonrasında, yayından önce de hiç kimsenin bunu benim dışımda bilmesi mümkün değil" dedi. İmamoğlu bunun üzerine, "Yanlış anlamışım" açıklamasını yapmak zorunda kaldı. İmamoğlu'nu özür dilemeye çağıran Yıldırım, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: "CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili 'Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi' diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde 'Öyle değilse, yanlış anlamışım' diyor. Varsa elinde kanıt ispatlasın, yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir."