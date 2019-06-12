AK Parti İBB başkan adayı Binali Yıldırım: Bizim seçmenimiz asla pireye kızıp yorgan yakmaz

"ASLA BİZİM SEÇMENİMİZ PİREYE KIZIP YORGAN YAKMAZ"

Biz bu seçimi anlamlı bir farkla kazanacağız. Bizim yol arkadaşlığımızda AK Parti'de küslük olmaz. Zaman zaman sitem olabilir. Sitem sevgiden gelir konuşuruz işleri güzelleştiririz. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Konuşma fırsatı vereceğiz. Bunu yapıyoruz. Asla bizim seçmenimiz pireye kızıp yorgan yakmaz.

Bizim seçmenimiz asla pireye kızıp yorgan yakmaz

94 ÖNCESİ İSTANBUL VE GÜNÜMÜZ İSTANBUL'UN KIYASI

İstanbul eski yıllara göre çok iyi bir konumda. Dürüst davranmak lazım. Tayyip Beyin belediye başkanlığı öncesi İstanbul ile sonrası kıyas kabul etmez. 94 öncesi İstanbul'u bir sürü genç kardeşimiz bilmiyor. Biz o günleri yaşadık. Bilmemeleri normal. Bilmemeleri iyi bir şey. Bizim kollarımız kopardı iki elimiz de iki tane bidon getiriyoruz, su dolduruyoruz. Çöp dağ gibi oluyor toplanmıyor, hava kirliliği nefes alamıyorsun. Otobüs metrobüs... Yürü tabanlarla... Bunlar şaka gibi geliyor ama bunlar yaşandı. 94 sonrası İstanbul'da dönüm noktası. Anketlerde araştırıyorsun İstanbul sorunlarını ne çöp çıkıyor, ne susuzluk çıkıyor, ne temizlik çıkıyor yok. Ne var ulaşım trafik, yeşil alan, otopark, bağımlılıkla mücadele.

5 yıl içinde trafik sorunu kalmaz. Önceliğimiz trafik. Bazı cezalardan halkın haberi yok.