Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Dilek Güngör yazdı: Rumlar haddini aştı

Dilek Güngör yazdı: Rumlar haddini aştı

Dilek Güngör bugünkü yazısında 'deki sondaj gemimize yönelik tutumlar ve arkasında yatan nedenleri irdeledi. ABD ve desteğiyle Yunan ve Rumların haddini aştığına dikkat çeken Güngör "Sam amcanın dizleri titriyor" dedi. İşte Güngör'ün yazısından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 12.6.2019 09:26
Dilek Güngör yazdı: Rumlar haddini aştı

Biliyorum, hepiniz dört gözle Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu'nun TV programını bekliyorsunuz.

site:sabah.com.tr dilek gÃ¼ngÃ¶r ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Haklısınız... İki haftadır Türkiye'de başka gündem yok! Öyle ya, "o mu sunacak, bu mu", "kim sunsa iyi olur", "teklif götürülen kabul etmezse alternatifi kim olur" falan filan... Hatta bunun için komisyon kurulup protokol bile yapıldı. Bana göre, suni bir gündem...

Halbuki, Türkiye'de konuşulması gereken daha önemli meseleler var.

Misal, Doğu Akdeniz...

ABD ve İsrail'in kuklası Rumlar ile Yunanlılar haddini iyice aşmış durumda.

7 düvelin bölgeye çöreklendiği yetmiyormuş gibi sondaj gemimizin personeli için tutuklama kararı çıkartıp küstahlaşıyorlar.

Onlar bizi enerji denkleminden çıkarmaya çalıştıkça Türkiye misilleme yapıyor.

Dün yapılan Türkiye-KKTC askeri tatbikatını da böyle okumak gerekir.

Peki Sam Amca niye bu kadar tedirgin?

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dilek Güngör yazdı: Rumlar haddini aştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN