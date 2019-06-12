Dilek Güngör yazdı: Rumlar haddini aştı

Biliyorum, hepiniz dört gözle Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu'nun TV programını bekliyorsunuz.

Haklısınız... İki haftadır Türkiye'de başka gündem yok! Öyle ya, "o mu sunacak, bu mu", "kim sunsa iyi olur", "teklif götürülen kabul etmezse alternatifi kim olur" falan filan... Hatta bunun için komisyon kurulup protokol bile yapıldı. Bana göre, suni bir gündem...

Halbuki, Türkiye'de konuşulması gereken daha önemli meseleler var.

Misal, Doğu Akdeniz...

ABD ve İsrail'in kuklası Rumlar ile Yunanlılar haddini iyice aşmış durumda.

7 düvelin bölgeye çöreklendiği yetmiyormuş gibi sondaj gemimizin personeli için tutuklama kararı çıkartıp küstahlaşıyorlar.

Onlar bizi enerji denkleminden çıkarmaya çalıştıkça Türkiye misilleme yapıyor.

Dün yapılan Türkiye-KKTC askeri tatbikatını da böyle okumak gerekir.

Peki Sam Amca niye bu kadar tedirgin?

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