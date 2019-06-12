Gabon'dan getirilen FETÖ sanıkları hakim karşısına çıktı

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanıkların savunmasına geçildi.

FETÖ'nün sözde Gabon "ülke imamı" olarak suçlanan sanık Adnan Demirönal, ifadesinde "Gabon'da öğretmenlik dışında başka bir faaliyette bulunmadım. İmam nedir, ne işe yarar bilmiyorum. Ben terör örgütüne lanet gözüyle bakarım. Gabon'da yaşam şartlarım iyi olduğu için orada yaşamak istedim" iddiasında bulundu.

FETÖ'nün Gabon'daki yöneticilerinden olduğu değerlendirilen sanık İbrahim Akbaş ise hayatının büyük kısmında yurt dışında öğretmenlik faaliyeti yürüterek geçtiğini, örgütle ilgili herhangi bir faaliyette bulunmadığını öne sürerek, ''Muhafazakar kimliğimden dolayı Bank Asya'da hesap açtım. Bylock kullanmadım. Gabon gibi birçok insanın adını duymadığı ülkede Türkçe'mizi öğretmeye çalıştım" dedi.

FETÖ'nün Gabon yapılanması çökertildi!

"ÜLKE HADİMİ OLARAK ÖRGÜTSEL FAALİYETLERDE BULUNDU"

Gabon'da "ülke hadimi" olarak örgütsel faaliyette bulunduğu tespit edilen sanık Osman Özpınar da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ''Uluslararası casuslukla ilgili hiçbir faaliyetim yoktur. Çocuklarımın eğitimi için yurt dışında yaşamayı tercih ettik. Yurt dışında yaşayan bir insan olarak neden Bylock kullanma ihtiyacı duyayım. Terörden, şiddetten uzak durdum. Hangi ülkeye casusluk yapmışım? Beni kurtarmak için arayan bir devlet başkanı olmuş mu sorun?" diye konuştu.

Sanıkların savunmasının ardından tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatlarının da beyanları ve talepleri alındı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 sanığın da mevcut delil durumunu dikkate alıp tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye 10 Nisan 2018'de getirilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.

Başsavcılıkça hazırlanan sevk yazısında, şüpheli Osman Özpınar'ın FETÖ/PDY bünyesinde sözde Gabon "ülke hadimi" olarak örgütsel faaliyette bulunan örgüt yöneticilerinden olduğu belirtildi.

Şüphelinin örgütün kendi jargonunda hicret görevi verdiği belirtilen sevk yazısında, şüphelinin FETÖ'nün Afganistan, Pakistan, Kenya, Ekvador ve son olarak da Gabon da bulunan okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptığı kaydedildi. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine terör örgütüne müzahir Bank Asya hesabında 2013 Aralık'ta 0,77 lira para bulunurken, 2014 Şubat'ında 24 bin 192 lira hesap arttırımına gittiğinin tespit edildiğine sevk yazısında yer verildi.

FETÖ ELEBAŞISI SAHİPLENDİ

Şüphelinin adına kayıtlı GSM hattında Bylock kullandığının tespit edildiği aktarılan sevk yazısında, şüphelinin Gabon'da FETÖ'nün önde gelen mensuplarından olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Özpınar'ın incelenen dijital materyallerinde FETÖ ile bağlantılı özgürherkul.org uygulamasına ait telefon aplikasyonu kullandığı vurgulanan sevk yazısında, şüphelilerin Gabon'da yakalanmasından sonra, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in örgütün üst düzey yöneticilerinden olan şüpheliyi sahiplenerek terör örgütüne ait yazılı görsel medyada moral verici açıklamalarda bulunması, yapılan operasyonu "eşkıyalık" olarak eleştirmesine yer verildi.

Terör örgütünün yurt dışı eğitim faaliyetlerini gerçekte uluslararası alanda ülkemiz ve o ülkeler aleyhine casusluk faaliyeti niteliğinde olduğu hususları da dikkate alındığında şüpheli Özpınar'ın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarını işlediği anlaşıldığı sevk yazısında belirtildi.

Şüpheli İbrahim Akbaş'ın FETÖ'nün bünyesinde Gabon'da örgüt yöneticiliği yaptığı aktarılan sevk yazısında, Akbaş'ın terör örgütünün Azerbaycan, Kamerun ve Gabon'da bulunan okullarında öğretmenlik yaptığı anlatılan sevk yazısında, şüphelinin Bank Asya'da 2014'te Ağustos ayında 20 bin 65 lira hesap arttırımına gittiği vurgulandı.

Şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu ifade edilen sevk yazısında, Akbaş'dan elde edilen dijital materyallerde FETÖ'yü övücü görsel ve yazılı dokümanların bulunduğu, şüphelinin de "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarını işlediği anlaşıldığı ifade edildi.

DEMİRÖNAL SÖZDE GABON "ÜLKE İMAMI"

Şüpheli Adnan Demirönal'ın da FETÖ'nün sözde Gabon "ülke imamı" olarak görev yaptığı belirtilen sevk yazısında, şüphelinin Burkina Faso, Azerbaycan ve son olarak da Gabon da bulunan okullarında öğretmenlik yaptığı anlatıldı. Sevk yazısında şüpheli Demirönal'ında diğer şüpheliler gibi Bank Asya hesabında 2015 Nisan'ında 35 bin 976 liralık hesap arttırımına gittiği, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu anlatıldı.

Şüpheliler Osman Özpınar, İbrahim Akbaş, ve Adnan Demirönal'ın FETÖ/PDY'nin dış yapılanmasında Gabon Devletinde terör örgütü yönetici pozisyonunda örgütsel faaliyette bulunmaları ve uluslar arası casusluk yaptıkları belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal hakkında "silahlı terör örgütü yönetme" ve "uluslararası casusluk" suçlarından 16 yıl 6'şar aydan 28 yıl 6'şar aya kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.