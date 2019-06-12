Hak-İş'in Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşü ikinci gününde

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, adaylığı döneminde, 19 Aralık'ta noterde imza atarak, o güne kadar belediyede çalışan hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağı sözünü verdi. 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevlerine, 22 Nisan'da son verildi. İşten çıkarılan işçiler, 50 gün önce, Bolu Belediye binası önünde oturma eylemi başlattı. İşçilerin 49 gün boyunca devam eden eylemlerinin ardından dün Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başladı. Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe dün gece mola verildi.







Yürüyüş kapsamında çok sayıda sendika üyesi dün ulaşılan Çaydurt mevkiinde saat 09.00'da yeniden toplandı. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, burada yaptığı açıklamada, "CHP'li belediyeler özellikle işçilerin herhangi bir siyasi görüşüne bakmadan seçimlerden hemen sonra Türkiye genelinde işten atmalar başlattı. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Dün, yağmurda, çamurda, karda, fırtınada yürüyen, 50 gündür eylemlerine devam eden işçi arkadaşlarımız, belediyelerden makam istemiyor, koltuk istemiyor. Aşırı derecede bir ücret de istemiyor. Bunlar sadece çoluk ve çocuklarına götürecek bir rızık istiyor. Hepsinin bir aile düzeni var, hepsinin okuyan çocukları var, kiraları var. Şu anda ekmek bulamayacak durumda olan işçi kardeşlerimiz var. Arkalarında dağ gibi bir Hak-İş Konfederasyonu var, Hizmet-İş Sendikası var. Onları hiçbir zaman mağdur etmedi, mağdur bırakmadı. Bundan sonra da bırakmayacağız. Biz, CHP'ye ve yetkililere sesleniyoruz. Gelin bir an önce bu garibanları işine geri alın. Bunlar sabahlara kadar şehrin çöpünü, pisliğini temizleyen insanlar. Bunlar şehrin mimarları. Bunlar olmadan yol yapamazsınız, su getiremezsiniz. Bunlar olmadan elektrik getiremezsiniz. Lütfen bu arkadaşlarımızı derhal işlerine geri iade edin. Bu sendikal baskılara son verin. Eğer son vermediğiniz takdirde, Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikamız eylemlerine sonuna kadar devam edecektir." dedi.

Yaklaşık 250 kişi, açıklamanın ardından yeniden Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne gitmek için yola koyuldu.

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