CHP adayının asılsız iddialarına Binali Yıldırım'dan tokat gibi cevap

İki adayın gerçekleştireceği ortak yayın için soruların istendiği iddiasının yalanlanması üzerine Ekrem İmamoğlu'nun "öyle değilse yanlış anlamışım" dediğini aktaran Yıldırım, bu iddiaya sert tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21'de canlı yayında bir araya gelecekler. Lütfi Kırdar Kongre merkezinde gerçekleştirilecek ortak yayının moderatörlüğünü FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya yapacak.

Küçükkaya da CHP adayını yalanladı

Bu akşam bir canlı yayında soruları yanıtlayan Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, aslı olmayan bir iddiada bulundu. İmamoğlu, "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" ifadesini kullandı.

CHP adayı İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a iftira!

"BUNUN ADI BASİTLİKTİR"

İmamoğlu'nu özür dilemeye çağıran Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde "öyle değilse yanlış anlamışım" diyor. Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir.

CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde "öyle değilse yanlış anlamışım" diyor. — Binali Yıldırım (@BY) June 11, 2019

Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir. — Binali Yıldırım (@BY) June 11, 2019