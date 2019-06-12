Kandil’deki PKK elebaşı, CHP adayına destek istedi

BUGÜN NELER OLDU

IRAK'IN kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile neye uğradıklarını şaşıran terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, bir yandan imdat çığlıkları atarken, bir yandan da CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na destek çağrısı yaptı. Kalkan, Hakurk'ta Mehmetçiğin yazdığı destanı adeta itiraf ederken, 23 Haziran İstanbul seçimleriyle ilgili de CHP'ye açık destek verilmesini istedi. Kalkan, "Özellikle CHP'nin tutumu ve duruşu önemli. CHP ve müttefikleri sağlam duracaklar mı? İstanbul'da AKP-MHP ittifakını yenilgiye uğratmak için mücadele etmek lazım. İstanbul seçimi sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemeyecek, Türkiye'yi bundan sonra kim yönetecek onu belirleyecek. " diyerek CHP adayına açık destek verdiklerini en üst düzeyde itiraf etmiş oldu. Kalkan, 31 Mart seçimleri öncesinde de, CHP adayına destek verilmesini istemişti.