Kılıçdaroğlu yine 3 maymunu oynadı

BUGÜN NELER OLDU

CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bayram sonrasındaki ilk grup toplantısında 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelen CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımı ve sürgünleri görmezden geldi. CHP'li belediyelerin çalışan haklarını yok sayarak işçi kıyımı yapmasına rağmen partisinin grup toplantısında çalışan haklarından bahseden Kılıçdaroğlu Türk-İş'in toplu sözleşme için şubat ayından bu yana hükümetle masaya oturmamasını eleştirerek hedef saptırmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu "4 aydır Türkiye'nin en büyük sendikasına eğer randevu verilmiyorsa bütün işçi kardeşlerimin oturup düşünmesi lazım. 200 bin işçinin hakkından ve hukukundan söz ediyorum. Ben takipçisi olacağım umarım onlar da kendi haklarının takipçileri olurlar" sözleriyle yine şaşırttı.