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Kuşadası’nda operasyonu, 1 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda polisi gerçekleştirdiği operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2019 17:52
Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 1 kişi tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada, N.Y. isimli bir şüphelinin uyuşturucu sattığı tespit edildi. Şüphelinin Camiatik Mahallesinde bulunan evinde uyuşturucu sattığının tespit edilmesi üzerine fiziki ve teknik takip başlatıldı. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen N.Y. gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen N.Y., tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 1 kişi tutuklandı
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