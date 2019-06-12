Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 1 kişi tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada, N.Y. isimli bir şüphelinin uyuşturucu sattığı tespit edildi. Şüphelinin Camiatik Mahallesinde bulunan evinde uyuşturucu sattığının tespit edilmesi üzerine fiziki ve teknik takip başlatıldı. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen N.Y. gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen N.Y., tutuklanarak, cezaevine konuldu.