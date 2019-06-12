O teröristlerden biri Hakkari'de yakalandı

Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde bombalı terör eylemi saldırısı düzenleyen, 39 polis, 7 sivil vatandaşın şehit olmasına sebep olan teröristlerden biri Hakkari'de yakalandı.

MESUT BAKAR'IN YAKALANDIĞI BÖYLE DUYURULDU

Yapılan açıklamada "Hakkari Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda "PKK Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan Mesut Bakar isimli terörist yakalanmıştır.

Söz konusu teröristin; 2016 yılında Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39'u polis 7'si sivil olmak üzere 46 vatandaşın şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren faiiler arasında olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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