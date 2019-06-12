Ordu'da şafak operasyonu: 10 gözaltı

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube, Özel Harekat Şube ve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak düzenlediği şafak operasyonunda Ünye'de 8 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 3 aydır teknik ve fiziki takip sonucu Ünye'nin Kaledere Mahallesi ve birçok mahallesinde yapılan operasyonda aralarında iş adamlarının da bulunduğu 8 kişi emniyete götürüldü.

Eş zamanlı operasyonun diğer ayağı olan Fatsa'da ise 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilirken şüphelilerin buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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