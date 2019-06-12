Saadet Partisi adayı yalanladı!

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Gökçınar Twitter'dan yaptığı açıklamada basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

AİLEMİ KULLANARAK BAZI ASILSIZ İDDİALARDA BULUNUYORLAR!

Son günlerde ailem hakkında bir konu gündemi hayli işgal etmektedir. Bu sebeple bu konu hakkında bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu açıklamayı yapmaktaki amacım, birtakım siyasilerin adımı ve ailemi kullanarak asılsız bazı açıklamalarda bulunmalarıdır.

OĞLUM İGDAŞ PERSONELİ DEĞİLDİR

Eşim ve oğlum tarafından işletilen Hukuk Bürosu, 2004 senesinden beri İGDAŞ kurumunun alacaklarının tahsil faaliyetlerini yürütmektedir. Söylenildiği gibi oğlum ve eşim İGDAŞ personeli değildir, İGDAŞ kurumuyla aralarında sadece vekalet sözleşmesi vardır.

İGDAŞ İBB'NİN KÖKLÜ KURULUŞLARINDANDIR

İBB'mizin köklü kurumlarından İGDAŞ'ı haksız çıkarmak amaçlı bir polemiğe girmeyeceğimi belirtir, bu konuda son sözün bu olduğunu kamuoyuna saygılarımla bildiririm.



