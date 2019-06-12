Şanlıurfa'da silahlı mera kavgası: 1 yaralı

Olay, sabah saatlerinde ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Bardakçı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeni ile husumet bulunan akraba Arıkçı aileleri üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışma, aile üyelerinin yakınlarının da dahil olması ile tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi Bubo Arıkçı'nın başına isabet etti. Arıkçı'yı kanlar içinde yerde yatarken görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Arıkçı, buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi olduğu gerekçesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi alarak tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin saptanması ve yakalanması için çalışma başlattı.