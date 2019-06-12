TSK ve KKTC’den gövde gösterisi

BUGÜN NELER OLDU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı' nefes kesti. Tatbikatı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar da izledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 21 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda dost ateşiyle batan 'TCG Kocatepe' gemisinde şehit olan Teğmen Caner Gönyeli'nin adıyla her yıl KKTC'de yapılan arama- kurtarma tatbikatının, bu yıl 18'incisi düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı'nda yer alan sivil ve askeri personelin katılımıyla düzenlenen tatbikat, kara ve deniz olmak üzere 2 bölümden oluştu. Tatbikatın kara bölümü, Girne'deki 101 Evler (St.Hilarion) bölgesinde yapılırken, deniz safhası ise 'TCSG Yaşam' ve 'TCSG Umut' gemileri başta olmak üzere çok sayıda helikopter, uçak ve askeri unsur ile bugün yapılacak. Tatbikat, 2 farklı senaryoda Gazimağusa açıklarında, KKTC kara suları dışında ve Türk arama kurtarma bölgesi içinde gerekleştirilecek.