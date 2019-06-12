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Türkiye’nin en çok ziyaret edilen haber sitesi Mayıs ayında da Sabah.com.tr oldu!

Türkiye’de en nesnel ve güvenilir verilere dayanarak İnternet Ölçümleme Araştırması yapan GEMIUS’un Mayıs 2019 raporuna göre, sabah.com.tr Mayıs ayında da en çok ziyaret edilen haber sitesi oldu.

Giriş Tarihi: 12.6.2019 17:29 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 17:38
Türkiye’nin en çok ziyaret edilen haber sitesi Mayıs ayında da Sabah.com.tr oldu!

Siyasi gündemden spora, magazinden ekonomi haberlerine kadar tüm kategorilerde okurlarına en hızlı ve özgün haberleri ulaştıran sabah.com.tr, Mayıs ayında da zirvedeki yerini korudu.

Türkiye'de İnternet Ölçümleme Araştırması yapan GEMIUS'un Mayıs 2019 verilerine göre sabah.com.tr, Mayıs ayında da tüm takipçilerini geride bırakarak dijital medya sektöründe en çok ziyaret edilen haber sitesi oldu.

80 MİLYON TEKİL KULLANICI

Öte yandan, Google Analytics raporuna göre; Mayıs 2019'da 80.272.506 tekil kullanıcı sabah.com.tr'yi ziyaret ederken, 1.348.148.175 sayfa görüntülendi.

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Türkiye’nin en çok ziyaret edilen haber sitesi Mayıs ayında da Sabah.com.tr oldu!
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