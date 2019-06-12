Haberler Gündem Haberleri Türkiye’nin en çok ziyaret edilen haber sitesi Mayıs ayında da Sabah.com.tr oldu!

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen haber sitesi Mayıs ayında da Sabah.com.tr oldu! Türkiye’de en nesnel ve güvenilir verilere dayanarak İnternet Ölçümleme Araştırması yapan GEMIUS’un Mayıs 2019 raporuna göre, sabah.com.tr Mayıs ayında da en çok ziyaret edilen haber sitesi oldu.

Giriş Tarihi: 12.6.2019 17:29 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 17:38