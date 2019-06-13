Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Alanya merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

Alanya merkezli operasyonunda 13 gözaltı

'nın Alanya ilçesi merkezli Manavgat’ta düzenlenen operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alınırken, bol miktarda de ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2019 17:23
Alanya merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde bulunan çok sayıdaki daha önceden belirledikleri adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda H.I., M.Y., S.M., R.O., Y.E.S., R.D., D.S., V.S., V.K., Y.H., M.E., H,S. ve O.S isimli 13 şüpheliyi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 2 kilo 653 gram esrar, 149 adet uyuşturucu hap, 351 gram metamfetamin, 3.36 gram eroin ve saksıya ekili vaziyette 3 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan soruşturma kapsamından daha önceden 11 kişinin de tutuklandığı belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN