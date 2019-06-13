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'den "üç maymun" taktiği

'nin, 31 Mart seçimlerindeki hukuku karartma skandalı kamuoyunun gündemini işgal ederken, SABAH'ın gündeme getirdiği, CHP'lilerin il seçim kurulu hakimleriyle el ele, İstanbul seçiminin kaderini değiştiren baskın görüntüleri karşısında ne partiden ne de Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama geldi.

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2019 10:32
CHP'den üç maymun taktiği

3 MAYMUNU OYNADILAR

Her fırsatta hak ve hukuktan bahseden Kılıçdaroğlu, hukuka müdahale ettiklerini ifşa eden belge ve görüntüler karşısında adeta "üç maymun"u oynadı.

CHP'DEN HİÇBİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Oysa 2 Nisan akşamı oylar yeniden sayılırken İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Müberra Gürdal ve iki üyenin mesai bitmesine rağmen adliyeye geldikleri, birkaç dakika sonra İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında olduğu heyetin itiraz dilekçesini vermesi ve jet durdurma kararı çıkmasına ilişkin görüntüler açıkça ortadayken, milli iradenin gaspını kanıtlayan belge ve görüntülere dair CHP'den şu ana kadar hiçbir açıklama gelmemesi, İstanbul seçimlerindeki kirli tezgahı bir kez daha ortaya koymuş oldu.

İşte CHP'nin hukuka müdahale görüntüleri

İşte CHP’nin hukuka müdahale görüntüleri

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CHP'den "üç maymun" taktiği
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