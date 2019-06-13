CHP'den "üç maymun" taktiği

3 MAYMUNU OYNADILAR

Her fırsatta hak ve hukuktan bahseden Kılıçdaroğlu, hukuka müdahale ettiklerini ifşa eden belge ve görüntüler karşısında adeta "üç maymun"u oynadı.

CHP'DEN HİÇBİR AÇIKLAMA GELMEDİ



Oysa 2 Nisan akşamı oylar yeniden sayılırken İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Müberra Gürdal ve iki üyenin mesai bitmesine rağmen adliyeye geldikleri, birkaç dakika sonra İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında olduğu heyetin itiraz dilekçesini vermesi ve jet durdurma kararı çıkmasına ilişkin görüntüler açıkça ortadayken, milli iradenin gaspını kanıtlayan belge ve görüntülere dair CHP'den şu ana kadar hiçbir açıklama gelmemesi, İstanbul seçimlerindeki kirli tezgahı bir kez daha ortaya koymuş oldu.

İşte CHP'nin hukuka müdahale görüntüleri