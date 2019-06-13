Son dakika: FETÖ’cü hesabın bir kullanıcısı daha yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Kaç Saat Oldu?' isimli hesabı yönettiği belirtilen isimlerde olan E.B. Beylikdüzü'ndeki sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. E.B. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınmıştı, adresindeki dijital verilere de el konulmuştu.

TOKAT'TA TESPİT EDİLİNCE...

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir gelişme yaşandı. FETÖ'cü hesabı kullandığı anlaşılan bir kişi de Tokat'ta tespit edilince operasyon başlatıldı.

Yazılım ve bilişim şirketi sahibi H.S.P. Tokat polisi tarafından adresinde gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. H.S.P. İstanbul'a getirilmek üzere Tokat'a gönderilen bir ekibe teslim edildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİ BYLOCK KULLANICISI

Yeni yakalanan şüphelinin FETÖ'nün kriptolu haberleşme ağı Bylock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Fuat Avni isimli hesabından sonra en önemli propaganda sosyal medya hesaplarından birisi 'Kaç Saat Oldu' isimli Twitter hesabıydı… Örgüt propagandası yapan ve çok sayıda FETÖ mensubu tarafından takip edilen 'Kaç Saat Oldu' isimli Twitter hesabını yöneten kişi güvenlik güçleri tarafından tespit edilmeye çalışılıyordu.