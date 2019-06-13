İBB çalışanları iftiralara isyan etti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları dün Saraçhane'de toplanarak, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun asılsız iftiralarına ortak bir bildiri ile tepki gösterdi. Murat Kazanasmaz tarafından okunan bildiride, "Günlerdir kaynağı belirsiz, dayanaksız, tek bir hedefe yönelik, sadece iftiradan ibaret olan aylaşımlar yapılmaktadır. Bu art niyetle üretilen haber ile İBB'nin 15 milyonu aşkın İstanbullu için yıllardır kanun çerçevesin de yapılan çok kıymetli hizmetler bilinçli olarak değersizleştirilmeye çalışılmaktadır" denildi.