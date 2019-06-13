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Kaset kumpası ile koltuğunu ’na bırakmıştı. , canlı yayında sağlık durumunu anlattı!

Bir kaset kumpası ile koltuğunu ’na bırakmak zorunda kalan ’nin eski genel başkanı ve Milletvekili , canlı yayında sağlık durumu hakkında son gelişmeleri anlattı. 30 yıl boyunca her sabah kalkıp spor yaptığını, içki, sigara kullanmadığını belirten Baykal, pıhtı atması sonucu yeni bir mücadeleye başladığını aktardı ve “Bu kadar sağlık takıntısı olan bir adam olarak, şimdi yürümeyi, oturmayı, kalkmayı yeniden keşfeder gibi bir süreç içindeyim” dedi.

Giriş Tarihi: 13.6.2019 13:27 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 13:31
Kaset kumpası ile koltuğunu Kılıçdaroğlu’na bırakmıştı. Deniz Baykal, canlı yayında sağlık durumunu anlattı!

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, geçirdiği rahatsızlığın ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. 2 yıl sonra CHP'ye yakın bir TV kanalının konuğu olan Baykal, geçirdiği rahatsızlığa ilişkin bilgiler verdi.

HER GÜN 2,5 SAAT SPOR YAPARDIM

30 yıl boyunca her sabah 06.00'da uyanıp arkadaşlarıyla buluşarak 2,5 saat spor yaptığını belirten Baykal, sağlığına her zaman dikkat ettiğini, içki ve sigara kullanmadığını söyledi.

Pıhtı atması sonucu bu hale geldiğini anlatan Deniz Baykal, beyninin ve kalbinin bu durumdan etkilendiğini söyledi.

TEDAVİ DEVAM EDİYOR

Fizyoterapistler eşliğinde tedaviye devam eden deneyimli siyasetçi; oturmayı, kalkmayı yeniden öğrenmeye başladığını söyledi.

"SAĞLIK TAKINTISI OLAN BİR ADAM OLARAK..."

Deniz Baykal, "Ankara'da 30 yıl yaşadım. Her gün sabah 06.30'da arkadaşlarımla buluşup yürüyüşe çıkardık. 7 kilometrelik bir parkurda, spor yapardık. Antalya'da her sabah saatlerce kulaç atarak yüzmek ve düzenli spor yapmak başlıca meşgalem oldu. Sigara, içki yok. Sağlık takıntı içinde yıllarımı geçirdim. Sonra çok ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldım. Pıhtı attı ve kalp, beyin hepsi etkilendi. Şimdi bununla mücadele ediyorum. Bu kadar sağlık takıntısı olan bir adam olarak, şimdi yürümeyi, oturmayı, kalkmayı yeniden keşfeder gibi bir süreç içindeyim." ifadelerini kullandı.

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Kaset kumpası ile koltuğunu Kılıçdaroğlu’na bırakmıştı. Deniz Baykal, canlı yayında sağlık durumunu anlattı!
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