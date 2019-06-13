Paketlenen hainler hâkim karşısına çıktı

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Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen ve soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü yönetme" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan 3 sanık hakim karşısına çıktı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal ve avukatları hazır bulundu.FETÖ'nün sözde Gabon "ülke imamı" olarak suçlanan sanık Adnan Demirönal, ifadesinde "Ben terör örgütüne lanet gözüyle bakarım" iddiasında bulundu.FETÖ'nün Gabon'daki yöneticilerinden olduğu değerlendirilen sanık İbrahim Akbaş ve Osman Özpınar da inkar stratejisi izledi.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 sanığın da mevcut delil durumunu dikkate alıp tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.