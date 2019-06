BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan grup toplantısındaki konuşmasında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, şunları kaydetti:Terör örgütlerinin arkasında neler var? Bunu söylememe zaten gerek bile yok. Suriye'nin kuzeyinde YPG ve PYD, PKK'nın uzantıları değil mi? Bunlara en büyük desteği veren kim? Bizim stratejik ortağımız.Şu hususları gayet açık ve net bir şekilde altını çizerek tekrarlamakta fayda görüyorum. Bir, Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay da bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır. Bu sistem bir taarruz sistemi değildir, bir savuma sistemidir. Ben ülkemi savunmak için gerekli tedbirleri almayacak mıyım? Bunun için birilerine mi soracağım? Tabi ki biz burada böyle bir savunma sistemi için Amerika'dan istedik mi istedik. Sen verdin mi vermedin.İki, Türkiye F-35 uçaklarının sadece müşterisi değil, aynı zamanda üretim ortağıdır. Bugüne kadar 1 milyar 250 milyon dolar biz ödeme yaptık. F-35 projesinden hiçbir akılcı ve haklı dayanağı olmayan gerekçelerle dışlanmamızın hesabını tüm platformlarda soracağız. Başkan Trump ile ay sonu Japonya'da bir arada olacağız. Orada da bu konuları karşılıklı olarak görüşeceğiz.Üç, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Kıbrıs Türkleri'nin hukunu, çıkarlarını gözetmeyen hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda tüm seçenekler masamızda olmaya devam edecektir.Dört, Suriye'de sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışan terör koridorunu, Cerablus, Afrin hattında, Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak, Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz.Beş, Türkiye'ye ekonomik tuzaklarla diz çöktüreceklerini sananlar açık konuşuyorum, bu milleti hiç tanımamış demektir. Bugün ayağımıza vurulmaya çalışılan ekonomik prangaları da inşallah en kısa sürede parçalayıp atacağız.Altı, siyasi istikrarsızlık oluşturmak için çevrilen numaraların hepsinin farkındayız. Bu tuzağa asla düşmeyeceğiz.Hidrokarbon aramada dört tane gemiye sahip olduk. Kimse de bize niye bunu şöyle yaptınız diyemez. Adama sorarlar, 'Senin burada ne işin var'. Garantör olarak bütün münhasır ekonomik bölgelerde haklarımızı sonuna kadar koruyacağız.AK Parti ve şahsımızı devirmeden Türkiye ile ilgili planlarınız hayata geçiremeyeceklerini gören küresel bir ittifak ve onlarla birlikte hareket eden mankurtlar çetesi vardır. Her yanlışın, gösterdiğimiz her zafiyetin, her bencil hesabın bedelinin koskoca bir milletin, davanın, tarihin kaderini etkileyeceğini unutmamalıyız.Şu anda da bunların Türkiye'deki tek hedefleri nedir, biliyor musunuz? Acaba AK Parti'yi biz iktidardan nasıl indirebiliriz. Dertleri bu. Ama indiremeyecekler. Buna güçleri yetmez. Hep söylüyorum, 'La galibe illallah.' Asıl güç orada. Yeter ki biz dik duralım, inanarak, azmederek işlerimizi yapalım.Askerlikte aslında devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Yılların bir beklentisi idi. Yeni askerlik kanunu ile yükümlülerin yarıya yakını terhis olacak. Ne ülkemizde ne de KKTC'de hiçbir aksaklık olmayacaktır, söz konusu değil. TSK'da zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur. Dünyanın en güçlü ordusu diye anılan TSK'nın komuta kademesi kusura bakmayın da güvenlik zaafını düşünemeyecek kadar basiretsiz mi?Bu yılın başından şu ana kadar 2 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Biz terörle bu mücadeleyi verirken daha önce yine Silahlı Kuvvetlerin içinden gelmiş birileri de bu ülkedeki milli ve yerli olmaktan uzak yapılara kendilerine göre sufle ediyorlar.Siz korkaksınız, korkak. Hiçbir zaman siz bu milletin askerinin şanına yakışır komuta kademesi olmadınız, olamadınız. Bizim abdestimiz var, onun için yaptığımıza da eminiz, yolumuza devam ediyoruz.(CHP'nin işten çıkardığı işçilerle ilgili videoyu izleterek) CHP Genel Başkanı kötü siyasetçi modelinin en tipik örneklerinden biridir. Hele hele işçi vatandaşlarımızla ilgili yapılanlar yenilenebilir, yutulabilir cinsten değil. 'Söz namustur' diyor, nokta nokta. 23 Nisan'da da; 'hak hürriyet adalet' diyordu aynı adam. Tek bir personelin bile işten atılmayacağını üstüne basa basa söz verdi. Kimsenin aşı ile işi ile uğraşmayacağız diyenler 14 bin işçiye sendika değiştirttiler. İşçi kıyımına başladılar. Ekmeklerinin peşindeki bu işçiler Ankara'ya yürüyüşe hazırlanıyor. Belediyecilik konusunda en kötü sicilin CHP olduğu bir kez daha teyit edilmiştir.CHP'li belediyeler yetkileri olmadığı halde sahilleri insanların bir kısmına yasaklama gibi buram buram ayrımcılık kokan, faşizm kokan Hitlervari işlerle uğraşıyorlar. Yaptıkları bu. 25 yıl önceki karnesi yine aynıydı, 25 yıl sonra da korkarım aynı kalacak. Bu partinin millete hizmet etme derdi yok. Ayrımcılığa ses çıkarmıyor.31 Mart'taki hırsızlıkların tekrarını önlemek için özel hazırlık içindeyiz. Mahalle ve sandık temsilcilerimizi yeniden organize ettik. CHP adayı etrafındaki sahte imaj çemberi kırıldıkça bu şehri kimin temsil ehliyetine sahip olduğu anlaşılıyor. Zorbalık ve hakaretten Türkiye düşmanlarının desteğini aramaya kadar her foya ortaya dökülmeye başladı. Mızrak çuvala sığmamış, maskeli balo sona ermiştir.