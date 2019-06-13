Son dakika haberi: Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilmiyor? Instagram Akış yenilenemedi sorunu 14 Haziran 2019

Instagram ile ilgili son dakika haberi bu gecenin en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. Instagram anasayfalarına erişmek isteyen kullanıcılar bir süredir "Akış yenilenemedi" uyarısı alıyorlar ve Instagram'a işlem yapamıyorlar. Bu gelişmelerin üzerine Instagram kullanıcıları "Instagram çöktü mü?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? AKIŞ YENİLENEMEDİ SORUNU

Instagram kullanıcıları uygulamaya erişemediklerini belirterek diğer sosyal paylaşım platformlarında birçok şikayet mesajı paylaştılar. Peki, Instagram sorun ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı mı?

İşte bir süredir Avrupa genelinde yaşanan instagram'a ulaşım sorunu ile ilgili detaylar...