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Son dakika haberi: çöktü mü? Instagram'a neden girilmiyor? Instagram Akış yenilenemedi sorunu 14 Haziran 2019

Dünyaca çapında milyonlarca kullanıcıya sahip ile ilgili son dakika haberi Avrupa genelinde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Bunun nedeni bir süredir Instagram kullanıcılarının uygulamaya ulaşamaması ve Instagram ana sayfasında akış yenilenemedi uyarısı alması. Peki Instagram çöktü mü? İşte 14 Haziran 2019 sabah saatleri itibariyle yaşanan Instagram akış yenilenemedi sorunu ile ilgili detaylar ve Instagram çöktü mü? sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 14.6.2019 01:14 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 01:30
Son dakika haberi: Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilmiyor? Instagram Akış yenilenemedi sorunu 14 Haziran 2019

Instagram ile ilgili son dakika haberi bu gecenin en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. Instagram anasayfalarına erişmek isteyen kullanıcılar bir süredir "Akış yenilenemedi" uyarısı alıyorlar ve Instagram'a işlem yapamıyorlar. Bu gelişmelerin üzerine Instagram kullanıcıları "Instagram çöktü mü?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? AKIŞ YENİLENEMEDİ SORUNU

Instagram kullanıcıları uygulamaya erişemediklerini belirterek diğer sosyal paylaşım platformlarında birçok şikayet mesajı paylaştılar. Peki, Instagram sorun ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı mı?

İşte bir süredir Avrupa genelinde yaşanan instagram'a ulaşım sorunu ile ilgili detaylar...

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Son dakika haberi: Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilmiyor? Instagram Akış yenilenemedi sorunu 14 Haziran 2019
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