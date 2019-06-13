Yalan söylüyorlar oğlum işten çıkarılmadı

BUGÜN NELER OLDU

Gökçınar bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada bu iddianın gerçekleri yansıtmadığını belirtti ve ekledi: İBB'mizin köklü kurumlarından İGDAŞ'ı haksız çıkarmak amaçlı bir polemiğe girmeyeceğimi belirtir, bu konuda son sözün bu olduğunu kamuoyuna saygılarımla bildiririm.Saadet adayı, Twitter'daki açıklamada "Son günlerde ailem hakkında bir konu gündemi hayli işgal etmektedir. Bu sebeple bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu açıklamayı yapmaktaki amacım, birtakım siyasilerin adımı ve ailemi kullanarak asılsız bazı açıklamalarda bulunmalarıdır. Eşim ve oğlum tarafından işletilen hukuk bürosu, 2004'den beri İGDAŞ'ın alacaklarının tahsil faaliyetlerini yürütmektedir. Söylenildiği gibi oğlum ve eşim İGDAŞ personeli değildir, İGDAŞ kurumuyla aralarında sadece vekalet sözleşmesi var" ifadelerini kullandı.CHP'li eski milletvekili Mahmut Tanal, Saadet adayının oğullarının işten atıldığı yalanıyla 'Yıldırım'a rakip olanları cezalandırıyorlar' mesajını paylaşmıştı. CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş ise, "Saadetliler AK Parti'ye bu sebepten oy vermeyecek" mesajıyla algı yapmaya çalıştı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da önceki gün TBMM'de parti grup toplantısında algı operasyonuna başvurdu. Kılıçdaroğlu da konuşmasının bir bölümünde İBB'den gelen yalanlamaya rağmen manipülasyona devam ederek, "Saadet Partisi'nin İstanbul adayının iki oğlunun da işine son verdiler. Siyaset yapma hakkı elinden alınmak isteniyor" dedi.CHP'NIN İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun önceki akşam katıldığı canlı yayında sarf ettiği gerçek dışı sözlerinden biri de kendisine hizmet eden İBB personelinin sürülmesiyle ilgiliydi. İmamoğlu "Bana çay getirdi diye İBB personelini Sultanbeyli'ye sürdüler" iddiasında bulunmuştu. İBB bu yeni iddia üzerine açıklama yaparak iddianın asılsız olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada "CHP adayının katıldığı bir yayında 'Bana çay getirdi diye İBB personelini Sultanbeyli'ye sürdüler' şeklindeki iddiası tamamen asılsızdır. 18 gün boyunca Beylikdüzü Belediyesi'ndeki personeli olan Coşkun Dilli kendisine hizmet etmiştir" ifadelerine yer verildi.