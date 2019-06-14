100 günde 101 anne çocuğunu dağdan indirdi devlete teslim etti

Terör örgütüyle mücadeleyi kararlı bir şekilde yürüten güvenlik güçleri, bir yandan da, ailelerle işbirliği yapıp PKK'nın tuzağına düşen çocukların kurtarmalarını sağlıyor. Bu işbirliği sonucu bu yılın ilk 100 gününde ikna yoluyla dağdan indirilen terörist sayısı, 47'si kadın 101'e ulaştı. Teslim olan teröristlerin ifadeleri ise yaşanan çaresizlik ve psikolojik çöküşü, örgüt elebaşlarının sapkın ilişkilerini, işkenceleri ve infazları bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte teslim olanların ifadeleri;

Bedran Sevda (24): "Muş Varto'dan gittiğim İstanbul'da hem üniversite okuyor hem de mankenlik ajansında amatör mankenlik yaparak benim avukat olmamı bekleyen yoksul aileme destek oluyordum. Bir mağaza açılışında tanıştığım ve Diyarbakırlı olduğunu söyleyen bir kişi, Erbil'de büyük bir mağaza açacağını ve buranın tanıtımı için organizasyonu benim yapmamı teklif etti. Okulun kapanış haftasında birlikte Erbil'e gitmeyi ve mağazayı yerinde görüp hazırlık yapmam gerektiğini söyledi. 2 bin dolar da para verip, 'ailene yollarsın. İş bitince 3 bin dolar daha vereceğim' dedi. Otomobille gittiğimiz Erbil'deki bir büroda ikram edilen kahveyi içtim. Gözümü açtığımda bir mağarada, adının sonradan Zinar Zagros olduğunu öğrendim kamp sorumlusunun kucağında çırılçıplaktım. Tecavüze uğramıştım. Tuzağa düşürülmüşüm. Bir gün ölmeden kurtulur isem benim gibi başkaları tuzağa düşmesin diye anlatmak için yaşadım. Orada kaldığım sürede kadınların cinsellikle motivasyon aracı olarak kullanıldığını gördüm. 13-14 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklarının yemeklerine ve içeceklerine uyuşturucu koyarak istismar ediyorlar.

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Avinar Basya (31): Silah eğitimi aldıktan sonra Tunceli bölgesine gönderildim. Gittiğim gece, Ovacık sorumlusu olan Baran Dersim kod adlı İsmail Aydemir, 'silah eğitimi aldın ama onu kullanmak için özgürleştin mi ?' diye sordu. Bende, 'anlamadım nasıl yani' deyince, 'ben anladım. Seni özgürleştirmek gerek' diyerek, belindeki poşu ile biranda ağzımı bağlayıp bana tecavüz etti. Sonra da 'bunu söylersen seni öldürüp, parçalar, cesedini vahşi hayvanlara atarım' diye tehdit etti. Ovacık'ta 2 yılda 10'dan fazla ölen arkadaşın cesedini sakladık.

Dicle Nehir (21): Örgüt elebaşlarından Ali Haydar Kaytan'ın tecavüzüne uğrayan yüzlerce gençten biriyim. Sakine K. örgüte daha sonra katılanlara, 'tecavüz edilmeye mi geldiniz? Bana Cemil Bayık tecavüz etti. Bakalım size kim tecavüz edecek' diye bağırınca, kamp sorumlusu Zilan'ı koruması, yere yatırdığı Sakine'nin dilini kesip mağaraya bıraktı. Birkaç sonra baktığımızda ölmüştü. HDP'li olan ailesine ise 'Çatışmada kahramanca çarpışarak şehit oldu' diye haber yolladılar.

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DEVLETİMİZ BİZE YARDIM ETTİ



Dilan Rojhat (24): Ağabeyim Hakkari'de çatışmada öldükten 3 ay sonra, annemin karşı çıkmasına rağmen kaçarak örgüte katıldım. Metina kampına geldiğimde, 7 ayrı kişinin 9 kez tecavüzüne uğradım.

Botan Agir (26): 2014 de Mardin'de HDP binasından dağa gittim. Son iki yıldaki toplu kayıplar nedeniyle örgüt eylem zemini kaybetti. Dağdakilere motivasyon için sahaya gönderilen yöneticiler de tek tek öldürülünce alt kademeyi psikolojik çöküş, üst yönetimi ise korku sardı. Kandil daha önce asker-polis giremez dediği alanlara gönderecek adam bulamıyor. Dağa çıktıktan 6 ay sonra pişman olup kaçmak istedim. Devletimiz yardım etti. Şükür ölmeden döndüm. 5 yıl devletime ücretsiz hizmet etmek istiyorum. Tuvalet dahi temizlerim.



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Alan Gabar (21): 3 yıl önce Adana'dan okurken Suriye'ye gidip oradan Kandil'e gönderildim. Elebaşları sapık isteklerine uymayanlara mağaradaki zindanlarda akıl almaz işkenceler yapıyor. 2017'de kaçarken yakalanan Berfin Gabar kod adlı kadını ellerini, ayaklarını ve gözlerini bağlayıp göğüslerine eritilmiş naylon damlatarak, işkenceyle öldürdüler. Çığlıkları hala kulaklarımda.

Amed Özgür (20): Birçok erkek çocuğu uğradığı istismardan dolayı bunalıma girip intihar etti. Ocak 2019'da sözde tim komutanı Mordem Cuma'nın tecavüz ettiği Çekdar Helep kod adlı Suriyeli 12 yaşındaki erkek çocuğu kendini astı. Yine Mordem Cuma'nın tecavüzüne uğrayan Suriyeli kız ilaç içerek intihar etti.

Ciwan Sevda Kod (19): "Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık gibi örgüt elebaşları genç kızları yakın koruma, danışman, özel kalem gibi sıfatlarla yanlarına alıp, cinsel ilişkiye giriyor. Birçoğu ayrılmak istiyor ama 'örgüt aileme bedel ödetir' düşüncesiyle ölümü bekliyor. Benim ailem gibi çocuklarını kurtarmak için devletle işbirliği yapanlar ise çok şanslı.