AK Parti'den seferberlik! İstanbul için 300 bin seçmen tarandı ve sandık başına çağırıldı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yenileme kararı aldığı İstanbul seçimleri için AK Parti âdeta kırmızı alarm durumuna geçti. Bir bölümü bayramda olmak üzere baharın gelmesi ile birlikte memleketlerine giden seçmenlerin 23 Haziran'da İstanbul'da oy kullanabilmeleri için, AK Parti yönetimi her türlü tedbiri almaya başladı.

"HERKESİN KENDİ GEREKÇESİ VAR"

İstanbul'a kamp kuran AK Parti yönetimi, sahada yapılan çalışmaları gün gün analiz ederek atılacak yeni adımları belirliyor. Bayram ve devamındaki son 5 günde İstanbul'daki havanın değiştiğinin gözle görülür hâle geldiğini belirten AK Parti kurmayları, gözlemlerini şöyle anlattı:

Son bir haftada sahadan da edindiğimiz izlenimlere göre İstanbul'daki havada bir değişiklik söz konusu. Binali Yıldırım iyi gidiyor. Saha çalışmalarında kararsız ve küskün seçmen üzerinde çalışıyoruz. İlginç olaylarla karşılaşıyoruz. Örneğin bir ilçede, 22 binin üzerinde sandığa gitmeyen seçmen tespit ettik ve bunların 3 binden fazlası AK Parti üyesi aynı zamanda. Sebebini soruyorsun, herkesin kendine göre bir gerekçesi olduğunu görüyorsun.

KÖYLERDE SEÇMEN TARAMASI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; AK Parti yönetimi, Anadolu'daki köylerine giden seçmenleri İstanbul'da sandık başına gitmesi için de seferberlik ilan etti. Bir bölümü bayramda olmak üzere baharın gelmesi ile birlikte memleketlerine gidenlerin 23 Haziran'da İstanbul'a dönmeleri için köy köy seçmen taraması yapıldı. AK Parti kurmayları yaptıkları tespitlerde, 250-300 bin seçmenin şu anda Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağılmış olduklarını gördüklerini dile getirdi. Bu seçmenlerle temasa geçen AK Parti teşkilatları 23 Haziran'da oy kullanabilmeleri için çalışıyor.