Darbe girişimi davasında ceza yağdı

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FETÖ darbe girişimi sırasında MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'ndaki (JÖAK) eylemlere ilişkin davada 9 sanık, 6 yıl 3 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada tutuklu sanıklardan eski kurmay albay Sami Balcı "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski astsubay Yasin Sancak 8 yıl 3 ay, tutuklu sanıklardan eski albay Şenol Yeloğlu ve eski astsubay Turgut Gözütok 7 yıl 6'şar ay, eski teğmenler Cemre Nazlum, Sinan Darakçı ve Halil İbrahim Kocamaz 6 yıl 10 ay 15'er gün, eski teğmenler Gökhan Aytaç ve Kudret Kösem, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti firari sanık Sancak hakkındaki yakalama kararının devamına da karar verdi. ANKARA