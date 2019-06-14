Erdoğan eski dostlar ile bir araya gelecek

BUGÜN NELER OLDU

23 Haziran'dayapılacak seçim için geri sayım başlarken AK Parti sahadaki çalışmalarını arttırarak devam ediyor. Kalan son 10 günlük süre içinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu çalışmalara aktif destek verecek. Başkan Erdoğan bu kapsamda, önümüzdeki pazartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde Refah Partisi döneminde İstanbul'da birlikte siyaset yaptığı il başkanı, belediye başkanı, teşkilat mensupları ile bir araya gelecek. Toplantıya yaklaşık 2 bin kişi çağrıldı.Ramazan Bayramı sonrasında memleketlerine gidip dönmeyen AK Partili 250-300 bin seçmenin bulunduğu tahmin ediliyor. Bu seçmenler 23 Haziran için İstanbul'a taşınacak. AK Parti 81 ilde tüm ilçe ve köyleri gezerek isim tespiti yaptı. Buna göre otobüsler ayarlandı ve kalkış yerleri seçmenlere bildirildi. AK Parti, kararsız, küskün ve sandığa gitmeyen seçmenlerin yanısıra Saadet Partili seçmenleri de temas geçti. AK Parti kurmaylarına göre 100 binin üzerinde oyu olan Saadet Parti tabanının yüzde 30'a yakın bölümü 23 Haziran'da Yıldırım'a oy verecek.