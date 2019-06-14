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’nün yeni ’si yakalandı!

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2019
FETÖ’nün yeni Fuat Avni’si yakalandı!
Fetullahçı Terör Örgütü'nün Fuat Avni'den sonra propaganda yapan en önemli hesaplarından biri olan 'Kaç Saat Oldu' hesabını yöneten E.B. isimli şüpheli yakalandı. Terör örgütü propagandası yapma suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli Beylikdüzü'ndeki ikametinde dün gece gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital veri ele geçirildi. Diğer taraftan Tokat'ta yaşayan yazılım ve bilişim şirketi sahibi H.S.P, hesabı kullananların tespitine yönelik soruşturma çerçevesinde yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
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FETÖ’nün yeni Fuat Avni’si yakalandı!
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