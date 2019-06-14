Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Hulusi Akar’dan ABD’li Bakana üslup uyarısı

Hulusi Akar’dan ’li Bakana üslup uyarısı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2019
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesi yaptı. Akar, telefon görüşmesinde Shanahan'a gönderdiği mektuptaki üsluptan duyduğu rahatsızlığı gündeme getirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Akar'ın, ABD'li muhatabı tarafından gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyduğu rahatsızlığı ifade ettiği görüşmede, başta F-35 olmak üzere ABD ve Türkiye arasındaki ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında karşılıklı görüş ve talepler dile getirildi. Söz konusu görüşmede, iki Bakan Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda diyaloğun sürdürülmesi çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar" denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hulusi Akar’dan ABD’li Bakana üslup uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN