Kıvılcımlar Hareketi 520 saat çalışma gerçekleştirdi

Zorlu Holding'in Kurumsal Gönüllülük Hareketi Kıvılcımlar ile birlikte 2022'de çalışan başına yılda ortalama 8 saat gönüllülük yapmayı hedeflediğini dile getiren Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül; "Zorlu Holding olarak yaptığımız her işte ve hayata geçirdiğimiz her projede toplum için değer yaratmaya odaklanıyoruz. Daha iyi bir gelecek hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere hayata geçirdiğimiz Akıllı Hayat 2030 vizyonumuzu da bu anlayışla şekillendiriyoruz. Hayal ettiğimiz bu geleceği şekillendirirken en büyük gücümüzü çalışanlarımızdan alıyoruz. Onların tutkusu, bağlılığı, toplum için daha iyi yarınları inşa etmek adına yaptıkları her işe aklını ve gönlünü koymaları bize güç veriyor. Akıllı Hayat 2030'un ön önemli parçalarından birini ise çalışan gönüllüğü oluşturuyor. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz Gönüllülük Hareketimiz Kıvılcımlar ile 2022'de çalışan başına yılda ortalama 8 saat gönüllülük hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için üst yönetimden farklı kademedeki yönetici ve çalışanlarımıza kadar tüm insan kaynağımız bu işe gönlünü koymuş durumda. Bunun için gönüllü olarak birçok farklı platformda yer alıyor, yeteneklerimiz, yetkinliklerimiz ve elimizdeki tüm imkanlarımızı ülkemiz ve insanımız için seferber etmeye devam ediyoruz. Çalışan Gönüllülüğü Haftası'nda yaptığımız etkinler ve gösterdiğimiz gönüllük hareketi bu konuda gelecek adına bizi daha da umutlandırıyor. Zorlu Holding olarak Kıvılcımlar ile başlattığımız gönüllük hareketi ile geleceğe kıvılcım çakarak ülkemizin daha aydınlık yarınlara ulaşmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.

