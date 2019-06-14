Külliye’de Bahçeli ile seçim zirvesi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede 23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri, yeni askerlik sistemi, S-400 ve F-35 süreciyle ilgili gelişmeler ve yargı reformu konuları ele alındı. Başkan Erdoğan, son olarak 31 Mart seçimlerini değerlendirmek üzere 10 Nisan'da baş başa görüştüğü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, 23 Haziran'da yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ele alındı. Erdoğan ve Bahçeli, Cumhur İttifakı olarak seçim gününe kadar yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Erdoğan ile Bahçeli, ayrıca Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Harekatı, ABD ile yaşanan F35 gerilimi, Rusya'da alınan S400 hava savunma sistemiyle ilgili gelişmeler, yeni askerlik sistemi ve Yargı Reformu Strateji Belgesi konularında fikir alışverişinde bulundu.