Mahmut Tanal'ın yalanı elinde patladı! İstanbul Müftülüğü'nden videolu belgeli cevap

İŞTE TANAL'IN O İFTİRASI VE BİRGÜN'ÜN HABERİ

Birgün'de yayınlanan karalama haberde şu ifadelere yer verildi; "Şile Belediyesi işçilerinin Binali Yıldırım'ın seçim çalışmasında kullanıldığını ortaya çıkaran CHP'li vekil Mahmut Tanal, şimdi de ilçedeki Hüseyin Keçici Camii trafosundan metrelerce kablo yardımıyla AKP'nin seçim standına elektrik bağlandığına ilişkin görüntüleri paylaştı."

Tanal da attığı twitte bu yalanı takipçileri aracılığı ile yaymaya çalıştı;

MÜFTÜLÜK HESABINDAN VİDEOLU BELGELİ CEVAP

Bunun üzerine İstanbul müftülüğü hesabından yayınlanan videoda konu tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarıldı. İşte o video;

Tanal'ın iftirası da ortaya çıktı!