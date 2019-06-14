Muhalefet bilgilendirildi

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis Genel Kurulu gündemindeki yeni askerlik sistemini öngören yasa teklifiyle ilgili muhalefet partilerini bilgilendirdi. CHP, İyi Parti ve MHP gruplarını ziyaret eden Akar, muhalefetin tereddütlerini giderdi. Erken terhislerin terörle mücadele ve sınır güvenliğini zaafa düşüreceği endişelerine yanıt veren Akar, "TSK gerekli planlamaları, düzenlemeleri yaptı. Tereddüt edecek bir durum yok" dedi. Akar, yılda 3 ayda bir yapılan asker alma işleminin yeni sistemle birlikte her ay yapılacağını da söyledi. Bu arada Genel Kurul'da teklifin 2 maddesi kabul edilirken görüşmelere gelecek hafta devam edilecek.