BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Milli Savunma, Milli Eğitim ve Dışişleri bakanlıklarının sunum yaptığı toplantıda S-400, F-35 konuları ve ABD ile ilişkiler değerlendirildi, terörle mücadele, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki gelişmeler, iç-dış güvenlik meseleleri ele alındı. Toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu mektubun tabii neredeyse gönderildiği zamanla eş zamanlı olarak sızdırılmış olması da bir ciddiyetsizliktir. Cevap hazırlanırken de mektubun muhtevasına, üslubuna ve perspektifine uygun bir cevabın verileceğinden kimsenin endişesi olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde Türkiye- Suriye sınırında kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı hale gelmiştir. Bunu Afrin'de, İdlib'de, Fırat'ın doğusunda da kararlı bir şekilde yapmaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."