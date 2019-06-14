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'de minibüste 9 düzensiz yakalandı

'de yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2019 17:43
Niğde'de minibüste 9 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişelerinde yapılan asayiş uygulamasında bir minibüsü durdurdu.

Araçta, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 2'si çocuk 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Ulukışla İlçe Polis Merkezi'ne götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Sürücü İbrahim İ, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim İ, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Niğde'de minibüste 9 düzensiz göçmen yakalandı
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