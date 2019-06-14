PKK’lılar kaçacak delik arıyor

Mardin ve Bingöl'de, jandarma PKK mensuplarına yönelik hava destekli operasyonlar yapıldı. Nusaybin Ömeryan bölgesi kırsalında 2, Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında da 2 olmak üzere 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler ile birlikte silah ve mühimmat ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlattığı "Pençe Harekâtı" devam ediyor. Şu ana kadar 45 PKK'lı teröristin öldürüldüğü harekâtta, Hakurk'tan Kandil'e geçiş güzergâhında yer alan stratejik yerlere 23 yeni üs bölgesi ve gözetleme noktası kuruldu.



İRAN SINIRINA GİDİYORLAR

Özel eğitimli komandolar ve özel kuvvetler birliği Hakurk ve Kandil arasında adeta kuş uçurtmazken, aralarında yönetici kadrosunda yer alan PKK'lılar İran sınırındaki kamplara doğru kaçıyor. Van Çaldıran'daki hava destekli operasyonda 2 terörist öldürüldü.

Pençe harekatında yeni gelişme: Hepsi hava harekatı ile vuruldu





