Şehit babası: Oğlumun kanı yerde kalmadı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Beşiktaş'ta 3 yıl önce 39'u polis 46 kişinin şehit olduğu bombalı saldırının faili PKK'lı Mesut Bakar'ın Hakkari'de yakalanması saldırıda hayatını kaybeden İETT şoförü Ahmet Dokuyucu'nun K.Maraşlı babası Habip Dokuyucu, "O katile en büyük cezayı istiyorum. Kendim de Kıbrıs gazisiyim. Bu vatanı kimse bölemez, birliği ve dirliği kimse bozamaz. Hiç bir şehidin kanı yerde kalmıyor. Devletimiz hainleri soysuz vatan düşmanlarını yatağında bulup hesap soruyor' dedi. Öte yandan terörist Bakar'ın Beşiktaş'taki saldırı sonrası kayıp olan 150 kg patlayıcının da şüphelisi olduğu öğrenildi.SABAH