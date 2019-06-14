Servisçilere tahdit sözü bayram ettirdi

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım dün Sancaktepe'de Servisçiler Odası heyetiyle bir araya geldi. Yıldırım, yapılan görüşme sonrasında İstanbul'daki servis minibüsçülerine müjdeyi verdi:"İstanbul'un yükünü taşıyorsunuz biliyoruz. Daha önce size, talep ettiğiniz sözleşmenizin 10 yıldan 30 yıla çıkaracağımızın sözünü verdik. Oldu mu? Oldu. Ama yetmez, şimdi de "Plaka tahdidi tamamdır. Hayırlı olsun."Yıldırım, servisçilerin yıllardır beklediği müjdeyi vermesini Twitter hesabından da yayımladı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Haberi duyan servisçiler araçları ile Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasına geldi. Uzun araç konvoyları oluşturan servisçiler kutlama yaparak "Başkan Yıldırım" sloganları attı.Binali Yıldırım, dün ayrıca Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Bahçelievler Caddesi üzerindeki esnafı da ziyaret etti. Seçim otobüsüyle halkı selamlayan Yıldırım, Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne ziyarette bulundu. Burada vatandaşlarla sohbet edip çay içen Yıldırım, Akpınar Mahallesi'nde toplanan halka da seslendi. Mahallenin yaşadığı sıkıntıların çözümü için gerekenlerin yapılacağını vurgulayan Yıldırım, "Bu sefer mazeret kabul etmiyorum. Herkes oy verdiği sandığa sahip çıkacak. Oylarımızın tırtıklanmasına müsaade etmeyeceksiniz" dedi. Yıldırım, kadınlara yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya geldi.