Türkiye aldığı karardan vazgeçmez

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'ye, S-400 ve F-35'ler konusuna ilişkin NATO'nun da içinde olduğu ortak çalışma grubu kurulması önerisini anımsatarak, "Trump buna 'evet' diyor ama Amerika içindeki bazı kurumlar 'hayır' diyor. Madem kendinize güveniyorsunuz, çalışma grubu teklifimizi niye kabul etmiyorsunuz? Bu tür mektuplarla Türkiye aldığı kararlardan vazgeçmez. Türkiye S-400'ü almıştır ve Türkiye'ye gelecektir, konuşlanacaktır" diye konuştu. AFP muhabirinin gezi olaylarının organizatörlerinden Osman Kavala'nın tutuklanmasını fikir özgürlüğüne aykırı olduğunu ileri sürerek Fransız bakana soru sorması üzerine Çavuşoğlu araya girerek, "Teröre destek vermekle ve rejimi yıkmaya çalışmakla ifade özgürlüğü farklı şeylerdir. Casuslukla suçlanan Can Dündar 5 yıl ceza aldığı zaman Türkiye eleştirildi. Fransa'da bazı gazeteciler gizli belgeleri açıkladığından dolayı ceza aldı. Türkiye'de olduğu zaman ifade özgürlüğü kapsamına giriyor, Fransa'da olduğu zaman bu iş güvenlik meselesi oluyor. Biz çifte standarda karşıyız" dedi.