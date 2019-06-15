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Başkan Erdoğan'dan Tacikistan'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Tacikistan'da Asya Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; " Filistin meselesinde de aktif bir tutum sergiliyoruz. Kudüs'te yeni oldu bittileri reddediyoruz. " dedi.

Giriş Tarihi: 15.6.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 15.6.2019 10:41
Başkan Erdoğan'dan Tacikistan'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Tacikistan'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Konferansı hep birlikte sahiplenmemiz gerekiyor. Takvime bağlı somut bazı hedefler belirlemek suretiyle bu alandaki çalışmalarımıza ivme kazandırmalıyız.

Maalesef düzenli düzensizlik hakim. Yakın coğrafyamızda terörizmle mücadele ediyoruz. Barış refah istikrar doğrultusunda şekillendirme gayretindeyiz.Komşumuz Suriye'de istikrar sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz.

KUDÜS'TE OLDU BİTTİLERİ REDDEDİYORUZ

4 milyon Suriyeliyi ülkemizde misafir ediyoruz. Terör örgütlerine karşı sınır ötesi operasyonlarla çok önemli kademe kaydettik. Suriyeli sığınmacıların bir kısmının kendi vatanlarına dönmelerini sağladık.

Filistin meselesinde de aktif bir tutum sergiliyoruz. Kudüs'te yeni oldu bittileri reddediyoruz. Asya'nın kalbi İstanbul süreci kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Keşmir halkının beklentileri doğrultusunda çözümü destekliyoruz.

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Başkan Erdoğan'dan Tacikistan'da önemli açıklamalar
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