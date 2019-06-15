Erdoğan çocukların sevincini paylaştı

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, kendisine hitaben çektikleri videoda karne sevinçlerini paylaşan Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu öğrencilerine Twitter'dan yanıt verdi. Videoda öğretmenin "Sayın Cumhurbaşkanım bugün karnelerini verdik ve Arel'in size bir mesajı var" diyerek paylaştığı görüntülerde söz alan Arel, "Tayyip dede, iftihar belgesi aldım çok mutluyum" dedi. Öğrencilere yanıt veren Erdoğan, "Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim, bu güzel #karnegünü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller!" mesajını paylaştı.