Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Erdoğan çocukların sevincini paylaştı

Erdoğan çocukların sevincini paylaştı

Giriş Tarihi: 15.6.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisine hitaben çektikleri videoda karne sevinçlerini paylaşan Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu öğrencilerine Twitter'dan yanıt verdi. Videoda öğretmenin "Sayın Cumhurbaşkanım bugün karnelerini verdik ve Arel'in size bir mesajı var" diyerek paylaştığı görüntülerde söz alan Arel, "Tayyip dede, iftihar belgesi aldım çok mutluyum" dedi. Öğrencilere yanıt veren Erdoğan, "Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim, bu güzel #karnegünü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller!" mesajını paylaştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan çocukların sevincini paylaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN