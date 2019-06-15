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Görüntüyü servis edenlere suç duyurusu

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA SABAH Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2019
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan basın toplatısında Bülent Tezcan, "Bazı ilçe seçim kurulu kararlarına karşı kanundan kaynaklanan itiraz hakkımızı kullandık. Gizli köşelerde buluşmadık" dedi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve İstanbul Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Doğuşcan Aydın Aygün de katıldı. Tezcan adliye güvenlik kamera görüntülerinin servis edilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Tezcan, açıklama sonrası basın mensuplarından soru kabul etmeyerek salonu terk etti.
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Görüntüyü servis edenlere suç duyurusu
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