Karayılan-Bayık-Kalkan paniğe kapıldı

PKK'lı teröristlerin Kandil bölgesinden bomba ve silahları getirip Türkiye'ye saldırı hazırlığı yaptığı Hakurk Vadisi'nin temizlenmesi amacıyla başlatılan "Pençe Harekâtı" devam ediyor. Harekâtta şuana kadar 45 terörist etkisiz hale getirilirken, onlarca sığınak, barınak, silah mevzisi, mühimmat deposu imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinin katıldığı Pençe Harekâtı'nda terör örgütünün Türkiye'ye geçiş yolları büyük bir oranda kapatılırken, köşeye sıkışan teröristleri panik sardı. Bölgede stratejik noktalara konuşlanan güvenlik güçleri "alan hâkimiyeti" sağlamak üzere daha donanımlı ve kapsamlı yeni üs bölgeleri de kurma çalışmalarına başladı. Hakurk Vadisi'nin tamamen kontrol altına alınmasından sonra Kandil güzergâhı boyunca 4 ya da 6 önemli askeri üs kurulması hedeflenirken, bu durum terör örgütünün tepe yöneticilerini de paniğe soktu.





"PENÇE" ONLARA YAKLAŞTI

Uzun yıllardır Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesindeki Gocan, Zergele, Berazgir ve Halgurt gibi sivillerin kaldığı köylerde gizlenen terörist başı Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Bese Hozat gibi sözde yöneticileri "Pençe Harekâtı" paniğe soktu. Pençe Harekâtı'nın başladığı ilk günlerde terör örgütünün Tv yayınlarına katılan terörist başlarının harekâtın genişlemesi ve Mehmetçiğin Kandil'e doğru ilerlemesi nedeniyle sesleri de kesildi. Mehmetçiğin Kuzey Irak'ta "girilemez" denen yerlere girmesiyle birlikte Karayılan, Bayık, Kalkan ve bazı üst düzey yöneticilerin, Kandil Dağı'nın İran sınırına yakın bölgelerine kaçtıkları belirtildi.





TELSİZLERİ KAPATTILAR

Telsizlerini ve bazı iletişim cihazlarını tamamen kapatan terör örgütü elebaşlarının, başta Hakurk Vadisi olmak üzere Zap, Hınere, Avaşin-Basyan ve Gare gibi kamplarda gizlenen teröristler ile de bağlantıları tamamen kesildi. Özellikle silahlı kanadın başında yer alan Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin'in daha önce haftada bir kez telsiz aracılığıyla kamplardaki teröristlere seslenirken, "Pençe Harekâtı" başladığından bu yana gizlendikleri belirlendi.



