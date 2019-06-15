MHP lideri Devlet Bahçeli İstanbul’a mitili attı

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık seçimleriyle ilgili Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım'a destek vermek için "14 Haziran'da İstanbul'a mitili atıyorum" açıklamasında bulunmuştu.Seçim çalışmaları kapsamında dün İstanbul'a gelen Bahçeli, MHP İstanbul İl Teşkilatınca Çamlıca gişelerinde karşılandı. Karşılamaya MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile İstanbul ve çeşitli illerden yöneticiler ve partililer katıldı. Bahçeli, karşılamanın ardından partisinin Seyrantepe'deki İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Bahçeli, teşkilat mensuplarıyla da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen programda Bahçeli, MHP İstanbul İl Başkanlığı binasında yaklaşık 1 saat kaldı. Devlet Bahçeli, MHP İstanbul İl Başkanlığı ziyaretinin ardından, Türkgün Gazetesi'ne gitti. Burada, Bengütürk TV ve Türkgün Gazetesi çalışanlarınca karşılanan Bahçeli, gazetenin çalışmaları hakkında Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş ve Yazı İşleri Müdürü Mehmet Müftüoğlu'ndan bilgi aldı.Devlet Bahçeli, daha sonra Bengütürk TV'ye geçerek Genel Yayın Yönetmeni Metin Özkan ile bir araya geldi. Basına kapalı devam eden ziyaret, yaklaşık 45 dakika sürdü.