Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''Irak kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu.'' denildi.

BUGÜN NELER OLDU