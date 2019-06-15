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Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme

'ndan gelen açıklamada, ''Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen ’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu.'' denildi.

Giriş Tarihi: 15.6.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 15.6.2019 09:52
Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''Irak kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu.'' denildi.

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Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme
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